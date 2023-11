X Factor, Morgan risponde a Fedez: “È un ragazzo che ha paura di morire, sono io che dovrei denunciarlo”

X Factor, Morgan risponde a Fedez: “È un ragazzo che ha paura di morire”

Non si placano i botta e risposta tra Morgan e Fedez: dopo le dichiarazioni del rapper, il quale aveva rivelato i reali motivi dietro l’allontanamento del cantante da X Factor, ora arriva al replica di Morgan.

Fedez, infatti, aveva dichiarato a Striscia la Notizia che Morgan “Non è stato mandato via per il ‘vaffa’ ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.

Il rapper, poi, aveva smentito quanto dichiarato da Morgan, ovvero che lui lo aveva aggredito verbalmente al termine dell’ultima puntata chiedendo la sua testa: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

Ora, arriva la controreplica di Morgan che ai giornalisti ha affermato: “Adesso dovrò rispondere a questa accusa di Fedez. Basta con questa ipocrisia! Non ho questo modo di concepire l’esistenza, la vita la quotidianità e il lavoro, la famiglia, la società, la mia filosofia, il mio stare al mondo. È proprio contrario a questa impostazione che tu proponi. Smorza i toni. Hai fatto la tua scenata, l’hai fatta veramente, ci sono testimoni, c’è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli, siamo andati a casa spaventati perché tu stavi facendo l’uragano dicendo cose tremende. Hai fatto uno show tremendo dietro le quinte e lo sappiamo tutti che davanti sei in un modo e dietro in un altro”.

“La smetti di detestare, odiare, ricorrere alla denuncia? Sono io che ti dovrei denunciare, ma non lo faccio perché sono una persona che crede nella civiltà e non nella guerra, nel sopruso, nella prevaricazione. Sei un ragazzo giovane, cerca di smorzare i toni. Sono io che dovrei denunciarti, hai fatto la tua scenata, non lo faccio, non ti denuncio, ma tu stai tranquillo” ha dichiarato il cantante.

E ancora: “Stiamo tranquilli però Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze e i suoi sfoghi, gli auguro di godersi queste puntate di X Factor senza finalmente il rompicoglioni a cui costava troppo portare rispetto per ragioni di merito”.

“Diciamo che in fondo è una questione poi semplice di quanto si pensi: a loro stavo sui c******i perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era la mia intenzione, e che a dire il vero ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro. Non è facile portare certi valori dove l’unico valore è considerato il denaro. Per me un’opera d’arte vale infinitamente di più di qualunque corrispettivo in danaro. Ma forse sono fuori moda”.