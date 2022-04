Da diverse settimane il nome di Will Smith è irrimediabilmente associato a quanto avvenuto durante la notte degli Oscar, quando il popolare attore diede uno schiaffo al comico Chris Rock, dopo una battuta su sua moglie, Jada Pinkett, e la sua malattia. L’ex principe di Bel Air nelle scorse ore è stato immortalato al suo arrivo all’aeroporto privato Kalina di Mumbai, in India. Un viaggio per allontanarsi, anche fisicamente, dai problemi che lo hanno travolto. L’attore è da solo, e ciò non fa altro che alimentare le voci di un possibile imminente divorzio dalla moglie.

A pubblicare le immagini è il Times of India, che ha paparazzato l’attore in camicia bianca sbottonata, sorridente, appena atterrato con un volo privato: il quotidiano parla di “viaggio spirituale“, ricordando come già nel 2018 Smith si recò nel Paese per prendere parte a dei rituali Indù. Che si tratti quindi di un viaggio religioso anche in questo caso? “L’attore si trova in città per visitare il tempio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra, puja e aaratis (pratiche induiste, ndr)”, scrive il Times of India.

Non un viaggio di lavoro, dunque, ma l’assenza di Jada Pinkett confermerebbe il momento di crisi che la coppia starebbe vivendo. Dopo l’esclusione dall’Academy e lo stop di diversi progetti cinematografici, un’altra conseguenza dello schiaffo a Chris Rock, secondo i media americani, potrebbe essere infatti l’imminente divorzio dalla moglie. “Dallo scandalo degli Oscar – hanno svelato – la tensione tra i due coniugi è palpabile. Hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena”.