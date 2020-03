Coronavirus: Wes Anderson e la lista dei film da guardare in quarantena

Come trascorrere la quarantena? Ce lo chiediamo tutti i giorni e in tutto il mondo e Wes Anderson non è stato da meno. La scelta, lo sappiamo, è vasta: possiamo seguire tour virtuali nei musei più importanti al mondo, leggere tantissimi libri gratis offerti dalle case editrici, seguire programmi e serie in tv, partecipare a rassegne cinematografiche digitali o sbizzarrirci sui social. Anderson è un regista dal vasto archivio cinematografico e arriva proprio da lui una lista di film da guardare in quarantena.

Qualche giorno fa, Anderson ha scritto una lettera alla Criterion Collection, una grandissima libreria virtuale di film classici e contemporanei restaurati e poi distribuiti in home video (o sulla piattaforma Criterion Collection) e ha indicato quali sono i suoi film preferiti, disponibili in streaming e in home video nel catalogo.

Wes Anderson consiglia i film da vedere in quarantena

Chi vuole seguire l’esempio di Wes Anderson e farsi una scorpacciata di film, ecco quali sono i suoi preferiti:

Una donna ardita, 1936, di Raymond Bernard

Les miserables, 1934, di Raymond Bernard

Wooden Crosses, 1932, Raymond Bernard

Una provinciale a New York, 1970, di Arthur Hiller

And the Pursuit of Happiness, 1986, di Louis Malle

Un angelo alla mia tavola, 1990, di Jane Campion

