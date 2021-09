“Quando mi hanno detto che ci sarebbe stato anche lei al festival di Venezia ho avuto la stessa emozione di lei a Wembley quando ha segnato Bonucci, vorrei abbracciarla e baciarla. Deve rimanere qualche anno in più perché ci porta fortuna”, queste alcune delle parole che il premio Oscar Roberto Benigni ha rivolto al Capo dello Stato a Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera nella serata inaugurale del festival del Cinema.

L’invito di Benigni a Mattarella a restare in carica anche dopo la scadenza del suo mandato è stato esplicito. “Rimanga almeno fino al prossimo festival o fino ai mondiali in Qatar“, ha precisato il regista, che durante la premiazione ha ricevuto la standing ovation del pubblico. “Lui crede nei miracoli, come quello di innamorarsi tutti i giorni”, ha detto sul palco la regista Jane Campion, leggendo la motivazione che ha spinto la giuria ad aggiudicare a Benigni il premio, ricordando la gioia e l’amore che ha sempre comunicato. “Thank you Jane, tutto rimarrà nel mio cuore. Unforgettable” ha risposto in inglese il regista.

Poi le parole dedicate alla moglie e compagna di una vita, Nicoletta Braschi: ” Il premio non posso dedicarlo alla persona che imparadisce la mia mente, come dice Dante, alla mia attrice prediletta Nicoletta Braschi, questo premio è suo per cui sarai tu a dedicarlo. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, io conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te. Ce lo dividiamo questo Leone, io mi prendo la coda e a te lascio le ali. Se qualcosa di buono ho fatto è grazie alla tua luce”, ha detto Benigni, ricordando anche tutti i registi che lo hanno aiutato.

Cronaca / Mattarella: “Sconcertante chi in Europa difende i diritti degli afghani ma nega accoglienza” Cinema / Venezia 78, è l’anno buono per far tornare il Leone d’Oro in Italia

“Tanti mi hanno aiutato e li voglio ricordare, Giuseppe Bertolucci e Vincenzo Cerami e tutti i registi che mi hanno scelto: Ferrari, Zampa, Bertolucci, Citti, Arbore, Jarmusch, Edwards, Fellini, Allen, Garrone, grazie a tutti voi”, ha aggiunto.