Vauro e il Brasile fanno pace: l’incontro a pranzo a Roma

Dopo gli insulti “faccia a faccia” in tv nel programma Diritto e Rovescio, il vignettista Vauro e l’estremista di destra il Brasile si sono incontrati per un pranzo “riappacificatore” in una trattoria romana. Al termine dell’appuntamento i due si sono stretti la mano.

Nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, Vauro e il Brasile si sono scontrati duramente. Il vignettista ha definito l’ultrà di destra “fascista”. Il Brasile, a sua volta, aveva replicato “puzzi de vino”.

Il giorno dopo la diretta tv, l’estremista di destra ha continuato a insultare il vignettista su Instagram. L’incontro di oggi, 12 novembre, tra i due ha invece riappacificato gli spiriti.

Il momento di distensione è stato ripreso dal profilo del Brasile che conta oltre 100mila seguaci.

“Abbiamo fatto tutti i danni – ha dichiarato il Brasile -, ma alla fine ci siamo chiesti scusa da persone civili, senza fare passi indietro. Chiedere scusa è sinonimo di essere uomini. Ho sentito anche la signora Francesca Fagnani: a lei ho chiesto umilmente scusa”.

Anche Vauro è intervenuto nella diretta Instagram: “Sono molto contento di aver pranzato insieme a Massimiliano. È stato brutto trovarsi muso a muso con lui. Ma in quel momento, nel suo volto ho visto l’umanità. Mi ha fatto molto piacere che da quello scontro ci sia stato poi un incontro”.

Qui il video dello scontro:

Tensione alle stelle in studio tra @VauroSenesi e un fascista presente in studio. Vauro a muso duro gli si pianta davanti e lo apostrofa malamente.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/wnBMfov3Zy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) 7 novembre 2019

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 novembre su Rai 3 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 12 novembre 2019 su La7 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 12 novembre 2019

Il Brasiliano insulta Vauro su Instagram dopo la rissa in tv: “Pizzetto che puzzava de vino, che voleva fa’?”

La lettera aperta di Vauro al Brasiliano: “Incontriamoci”

Insulti in diretta tra Vauro e un fascista: i due arrivano quasi alle mani | VIDEO