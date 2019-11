Insulti tra il Brasiliano e Vauro: “Non l’ho mandato in ospedale perché stavamo in tv”

Nel corso della puntata di Rete 4 “Dritto e rovescio” di ieri, giovedì 7 novembre, condotto da Paolo Del Debbio, il vignettista Vauro si è scontrato con l’estremista di destra “il Brasiliano“, originario del quartiere romano Pietralata.

La lite è scoppiata perché Massimiliano Minnocci, alias Er Brasiliano, ha aggredito verbalmente l’altra ospite in studio Francesca Fagnani. A quel punto Vauro lo ha affrontato apostrofandolo con il termine “fascista” e ha preso le difese della Fagnani. I due hanno avuto un “faccia a faccia” molto ravvicinato.

Insulti in diretta tra Vauro e un fascista: i due arrivano quasi alle mani | VIDEO

Qui il video dello scontro:

Tensione alle stelle in studio tra @VauroSenesi e un fascista presente in studio. Vauro a muso duro gli si pianta davanti e lo apostrofa malamente.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/wnBMfov3Zy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) 7 novembre 2019

Il Brasiliano ha deciso di commentare l’acceso scontro della puntata di ieri con una stories Instagram. “Sono in macchina a Milano e sto per tornare a Roma – dice nel video pubblicato stamattina -. La domanda del giorno è: ma pizzetto, che puzzava di vino, che voleva fa’?”.

Anche ieri, dopo la lite in tv, il Brasiliano aveva fatto una diretta Instagram: “Alcune persone lì dentro mi hanno detto che Vauro si aspettava che io lo picchiassi per poi denunciarmi. Io, però, non gli ho messo le mani addosso: non so perché, mi stavo trasformando. Ma poi ho riflettuto: stavo dentro a un programma televisivo e non avrei fatto una bella figura e avrei mancato di rispetto a tutte le persone che mi seguono. Non avrei dato il buon esempio a nessuno: a me non interessa se il signor Vauro è di sinistra. Lui puzzava di vino e mi ha minacciato: io non l’ho mandato in ospedale perché stavamo in un programma televisivo”.