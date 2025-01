Incendi a Los Angeles, Vasco Rossi: “Il ristorante dove pranzavo non c’è più, aiuterò chi ha perso tutto”

Incendi a Los Angeles, Vasco Rossi: “Aiuterò chi ha perso tutto”

Gli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles non hanno lasciato indifferente neanche Vasco Rossi che nella città californiana ha una villa dove trascorre solitamente i mesi invernali.

Il rocker di Zocca, infatti, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il personale del ristorante dove era solito pranzare la domenica e che è stato completamente distrutto dalle fiamme.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante ha scritto: “Il Moonshadows (il nome del ristorante ndr), .. Non c’è Più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la prossima settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto!!”.

