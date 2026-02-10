Icona app
Spettacoli

La frecciatina di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci: “Si sono divertite talmente tanto che ho dovuto smettere di imitarle”

La comica e attrice è stata ospite del programma di Antonella Clerici "È sempre zezzogiorno"

di Niccolò Di Francesco
Ospite del programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1, Valeria Graci si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Laura Pausini e Federica Panicucci. “Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto?” le ha chiesto Antonella Clerici con la comica che ha risposto: “Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione”. Valeria Graci, quindi, ha lasciato intendere che né la cantante né la conduttrice avessero gradito le sue imitazioni. “Davvero?! Ma è divertente, a me non mi imita nessuno” è stata la reazione di Antonella Clerici. Pronta la risposta della comica: “Adesso ci penso io. Posso dire una cosa? Tu non sei da imitare, non hai delle cose particolarmente… capito?”.

Protagonista dello spettacolo teatrale Volevo essere io, la comica, come dichiarato dalla stessa Clerici, è stata invitata anche per parlare di imperfezioni e di come queste rendano le persone uniche: “Ti ho voluta assolutamente invitare per parlarne perché io ho fondato il successo sull’essere imperfetta: troppo riccia, troppo bionda, troppo grassa, troppo magra”. Valeria Graci, quindi, ha affermato: “A me hanno detto anche troppo bassa. Io ci lavoro da sempre, sono così nel bene e nel male: simpatica, ho i miei momenti bassi, a volte mi piaccio, altre volte meno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
