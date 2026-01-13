Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, film del 2025 diretto da Giuseppe Piccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film narra la vita del famoso poeta attraverso la sua infanzia, l’omicidio del padre, le relazioni complesse con le sorelle Mariù e Ida.
Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: il cast
Abbiamo visto la trama di Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:
- Federico Cesari: Giovanni Pascoli
- Benedetta Porcaroli: Mariù Pascoli
- Liliana Bottone: Ida Pascoli
- Fausto Paravidino: Gabriele D’Annunzio
- Davide Lorino: Giosuè Carducci
- Marco Trionfante: Pagliarani
- Riccardo Scamarcio: Cacciaguerra
- Margherita Buy: Emma Corcos
- Sandra Ceccarelli: zia
- Leonardo Di Pasquale: Salvatore Berti
Streaming e tv
Dove vedere Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.