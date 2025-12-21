Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 dicembre 2025

Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 21 dicembre 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata un’intervista al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini con cui si approfondiranno diversi temi legati alla stretta attualità, a partire dalla situazione in Ucraina: mentre l’Europa ha dato il via libera a un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, a Miami è previsto un nuovo round di colloqui tra la delegazione americana e quella russa.

Spazio poi al caso Garlasco con approfondimenti e analisi sulle nuove evidenze investigative. E infine, una pagina sull’emergenza abitativa con un focus sul fenomeno sempre più in espansione delle micro-case.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 21 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.