Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 aprile 2021

Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 21 aprile 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Nel corso della serata, il professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano, tornerà a parlare in tv. Tra i temi trattati le nuove regole sanitarie, le riaperture previste per il 26 aprile e le misure a sostegno dell’economia.

A seguire, con il conduttore di “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” Piero Chiambretti e con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, focus sulla rivoluzione del calcio con la creazione da parte di dodici storici club europei della Superlega. Spazio poi agli sviluppi del “caso Grillo”: il fondatore del Movimento 5 stelle, con un video pubblicato sui suoi canali social, ha difeso il figlio Ciro – indagato per stupro di gruppo – e attaccato stampa e magistratura.

Zona bianca: gli ospiti

Ospiti fissi della trasmissione il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé. Con loro Maria Giovanna Maglie, Domenico De Masi e Maurizio De Giovanni.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate, durata e quando finisce Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la seconda Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della prima puntata su Rai 1