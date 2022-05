Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 maggio 2022

Questa sera, domenica 15 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 maggio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi, la guerra raccontata dall’Occidente e il racconto propagandato dalla Russia, le accuse di molestie emerse dopo l’ultimo raduno degli alpini a Rimini e la possibilità, per chi esercita attività a luci rosse, di impegnarsi in politica dopo il caso di Azione, partito di Carlo Calenda.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.