Zelig 2023: le anticipazioni, i comici e gli ospiti della puntata di oggi in replica, 25 maggio

Questa sera, 25 maggio 2023, va in onda su Canale 5 in replica Zelig, lo storico show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si tratta delle replica della stagione scorsa, andata in onda nel 2022. In tutto quattro puntate di grande divertimento, con i comici storici di Zelig e alcuni volti nuovi promettenti, in attesa del nuovo ciclo. Ma chi sono i comici di questa sera, 25 maggio? Ecco le informazioni.

Anticipazioni: i comici

Si comincia con il ritorno di Kevin Scannamanna interpretato da Max Angioni. Subito dopo Maurizio Lastrico con “Se il sommo Dante nascesse oggi non farebbe il poeta ma il trapper”. E poi Paolo Cevoli e l’assessore Palmiro Cangini che scrive alla Premier Giorgia Meloni. Nel mentre Carlo Amleto e le ultime notizie del TG0. Segue Federica Ferrero e tutte le mamme che trovi nelle famigerate chat della scuola.

Il Mago Forest torna sul palco di Zelig con un nuovo esperimento, segue Antonio Ornano e l’età della rassegnazione. La serata prosegue con i Senso D’Oppio e il cielo in una stanza, Dado e il politicamente corretto, Roberto Lipari e il potere della tv, Leonardo Manera e il professor Colombo, I cambi di scaletta di Alessandro Betti, Davide Paniate e Federico Basso, Vincenzo Comunale e gli adulti di oggi, Enrico Bertolino con disconnessi, ma felici. E infine La cena di Ale e Franz e la grigliata multiculturale di Max Pieriboni.

Zelig 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig 2023? In tutto quattro serate su Canale 5, in prima serata e in replica da giovedì 25 maggio 2023 alle ore 21.25. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 25 maggio 2023

Seconda puntata: 1 giugno 2023

Terza puntata: 8 giugno 2023

Quarta puntata: 15 giugno 2023

Storia

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig in diretta tv e live streaming? Le repliche del programma andranno in onda su Canale 5 il giovedì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguirle o rivederle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.