Zelig 2023: conduttori, comici (cast), quante puntate e streaming in replica su Canale 5

Zelig è lo storico show comico che torna in replica su Canale 5 per quattro puntate a partire da giovedì 25 maggio 2023, con la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Vedremo alcuni degli artisti e dei comici che hanno segnato la trasmissione, oltre a nuovi esponenti della comicità italiana. Il programma è registrato presso il teatro Arcimboldi di Milano. Di seguito il cast e tutte le informazioni.

Comici (cast)

Quali sono i comici di Zelig 2023? Si tratta di una replica delle puntate trasmesse lo scorso anno. Per ogni appuntamento sono coinvolti i volti più noti e applauditi della comicità italiana e diversi nuovi talenti che si sono messi in evidenza nei laboratori di Zelig. Sul palco, tra gli altri, vedremo il Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Anna Maria Barbera, Max Angioni, Leonardo Manera, Raul Cremona, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto.

Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi nomi della risata: da Ale e Franz a Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Zelig 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig 2023? In tutto quattro serate su Canale 5, in prima serata e in replica da giovedì 25 maggio 2023 alle ore 21.25. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 25 maggio 2023

Seconda puntata: 1 giugno 2023

Terza puntata: 8 giugno 2023

Quarta puntata: 15 giugno 2023

Streaming e tv