Zelig 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, su Canale 5 (intorno alle ore 21,30) va in onda la quarta puntata di Zelig, lo storico programma comico che torna agli Arcimboldi in occasione dei 25 anni dalla prima edizione. Ad accompagnare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada i grandi nomi della risata italiana in 3 imperdibili serate-evento che sono state registrate in questi giorni. Il ritorno di Zelig non è solo per celebrare lo storico programma che ha sfornato tanti talenti e creato numerosi tormentoni, facendo ridere milioni e milioni di telespettatori, per gli autori, Gino e Michele, si tratta di qualcosa in più. “Crediamo che ora più che mai ci sia un grande bisogno di comicità. La gente vuole tornare a ridere, ha bisogno di leggerezza”. Dove vedere la quarta puntata di Zelig 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5.

Zelig 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Zelig 2021, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda quattro puntate (inizialmente ne erano previste tre) per quattro giovedì sera: la prima giovedì 18 novembre 2021; l’ultima giovedì 9 dicembre 2021. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 18 novembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 25 novembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 2 dicembre 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 9 dicembre 2021 OGGI

Ogni puntata andrà in onda intorno alle ore 21,30 e finirà intorno alle ore 00,40. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore.