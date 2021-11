Zelig 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig 2021, il programma che festeggia 25 anni in onda su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate per tre giovedì sera. La prima giovedì 18 novembre 2021; l’ultima giovedì 2 dicembre 2021. Il ritorno di Zelig non è solo per celebrare lo storico programma che ha sfornato tanti talenti e creato numerosi tormentoni, facendo ridere milioni e milioni di telespettatori, per gli autori, Gino e Michele, si tratta di qualcosa in più. “Crediamo che ora più che mai ci sia un grande bisogno di comicità. La gente vuole tornare a ridere, ha bisogno di leggerezza”. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 18 novembre 2021

Seconda puntata: giovedì 25 novembre 2021

Terza puntata: giovedì 2 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig 2021? Ogni puntata andrà in onda intorno alle ore 21,40 e finirà intorno alle ore 00,40. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Zelig 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.