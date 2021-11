Zelig 2021, le anticipazioni: scaletta di comici e ospiti sul palco

Stasera, giovedì 25 novembre 2021, su Canale 5 (intorno alle ore 21,40) va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Zelig, lo storico programma comico che torna agli Arcimboldi in occasione dei 25 anni dalla prima edizione. Ad accompagnare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada i grandi nomi della risata italiana. Il ritorno di Zelig non è solo per celebrare lo storico programma che ha sfornato tanti talenti e creato numerosi tormentoni, facendo ridere milioni e milioni di telespettatori, per gli autori, Gino e Michele, si tratta di qualcosa in più. “Crediamo che ora più che mai ci sia un grande bisogno di comicità. La gente vuole tornare a ridere, ha bisogno di leggerezza”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La seconda puntata di Zelig 2021 vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi tanti comici come Ale e Franz, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Massimo Bagnato, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini e tantissimi altri. La puntata andrà in onda intorno alle ore 21,40 e finirà intorno alle ore 00,40. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore. Ma vediamo insieme il cast completo di Zelig 2021:

Marco Marzocca

Teo Teocoli

Paolo Cevoli

Gabriele Cirilli

Maurizio Lastrico

Anna Maria Barbera

Gene Gnocchi

Gianluca De Angeli e Marta Zoboli

Albertino

Giovanni Vernia

Raul Cremona

Ale e Franz

Teresa Mannino

Marco Della Noce

Dario Vergassola

Giuseppe Giacobazzi

Gioele Dix

Paolo Migone

Leonardo Manera

Ippolita Baldini

Max Angioni

Vincenzo Albano

Luca Cupani

Vincenzo Comunale

Corinna Grandi

I senso D’oppio

Streaming e diretta tv

Dove vedere Zelig 2021 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.