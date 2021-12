Chi è Tananai, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Yuman, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Mille notti”? Yuman, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. La musica diventa fin da subito un bisogno, una missione. Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, a Londra e Berlino, per continuare il suo percorso artistico e umano, immerso nei tessuti stimolanti delle due città. Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma per Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker). A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”. Grazie a “Run”, Yuman viene notato anche in Germania. MTV lo proclama “Artista del mese” e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A settembre esce disco d’esordio “Naked Thoughts”. A metà del 2021, Yuman pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

