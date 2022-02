Yuman, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022: età, canzoni, biografia, Ora e qui, vita privata, Instagram, fidanzata

Chi è Yuman, il cantante in gara a Sanremo 2022 con la canzone Ora e qui? Si tratta del vincitore di Sanremo Giovani, che dunque di diritto ha accesso (anche anche gli altri due saliti sul podio) al Festival della canzone italiana. In questa 72esima edizione, infatti, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha deciso di eliminare la categoria Nuove Proposte, per cui tutti i 25 cantanti in gara fanno parte dei Big. Tra questi anche il giovane Yuan, una delle nuovi voci della musica italiana. Ecco chi è, l’età, la biografia, la carriera, le canzoni, la vita privata, la fidanzata e il profilo Instagram del cantante di Sanremo 2022.

Chi è, carriera, biografia

Classe 1995, Yuman nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. La musica diventa fin da subito un bisogno, una missione di vita. Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, a Londra e Berlino, per continuare il suo percorso artistico e umano, immerso nei tessuti stimolanti delle due città. Esperienze che gli permettono di ampliare i propri orizzonti, musicali e non solo. Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma per la prestigiosa etichetta Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo di Yuman, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker).

A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”. Grazie a “Run”, Yuman viene notato anche in Germania, dove fa un tour estivo. MTV lo proclama “Artista del mese” e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A settembre esce disco d’esordio “Naked Thoughts”. A metà del 2021, Yuman pubblica il suo nuovo singolo, “I am”. Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando e vincendo Sanremo Giovani con il brano Mille notti. Ottiene così il pass per il Festival di Sanremo 2022 insieme agli altri Big. All’Ariston porta la canzone Ora e qui.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Molti riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Yuman ha madre romana e padre di origini capoverdiane. Non sappiamo se ha una fidanzata o se è single. Su Instagram ha un account da più di 2milafollower, numero destinato a lievitare con la partecipazione a Sanremo 2022.