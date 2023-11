X Factor 2023 Live: anticipazioni, concorrenti, assegnazioni e ospiti della sesta puntata, 30 novembre

Questa sera, giovedì 30 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la sesta puntata (la semifinale) dei live di X Factor 2023, lo show musicale condotto da Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 3 giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Non Morgan che dopo la quarta puntata è stato licenziato da Sky e Fremantle. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Come detto, stasera – come avvenuto la scorsa settimana – non ci sarà Morgan che è stato allontanato per le sue interperanze. A giudicare i ragazzi rimasti in gara saranno quindi in tre: Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Ospite della puntata sarà Emma che torna dopo aver fatto il giudice per due stagioni, per presentare l’album Souvenir. Inoltre ci saranno i protagonisti di Non Ci Resta che il Crimine – La serie che debutta su Sky e NOW il 1 dicembre, al tavolo della giuria Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli e il regista e attore Massimiliano Bruno.

Per quanto riguarda la gara, ci saranno ben tre eliminazioni. Dopo la puntata di stasera di X Factor 2023 infatti solo in 4 accederanno in finale. Dargen D’Amico ha ben tre concorrenti ancora in gare, due per Ambra (ma uno sono gli Astromare ripescati e che erano di Morgan) e Fedez. Nella prima manche del programma condotto da Francesca Michielin ci sarà la tradizionale esibizione con l’orchestra da ben 22 elementi. I giudici hanno quindi assegnato i brani ai loro concorrenti.

Nella squadra di Fedez nella puntata di stasera di X Factor, Maria Tomba canterà Always di Bon Jovi con l’orchestra, No Diggity di Blackstreet feat. Dr. Dre per Sarafine. Angelica della squadra di Ambra canterà La sera dei miracoli di Lucio Dalla e gli Astromare Everybody Needs Somebody To Love dei The Blues Brothers. in quella di Dargen, l’unica con ancora tre concorrenti, Il Solito Dandy canterà I giardini di marzo di Lucio Battisti, SETTEMBRE si esibirà con Bohemian Rhapsody dei Queen, gli Stunt Pilots proporranno 7 Years di Lukas Graham.

La seconda manche è quella degli inediti che saranno quindi presentati e dalla mezzanotte saranno disponibili su tutte le piattaforme. Angelica canterà L’inverno, canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione mentre gli Astromare presenteranno Metaverso, scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione). Le ragazze di Fedez hanno scritto le loro canzoni. due brani scritti dalle stesse artiste: SARAFINE canterà Malati di Gioia e Maria Tomba presenterà Crush. Un brano scritto da loro anche per gli Stunt Pilots, dal titolo Imma Stunt, Il Solito Dandy canterà Solo tu, scritto da lui con Leo Pari e Simone Guzzino; SETTEMBRE si esibirà invece con l’inedito dal titolo Lacrime.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2023, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live:

Prima puntata: 26 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 2 novembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 9 novembre 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: 16 novembre 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: 23 novembre 2023 TRASMESSA

Sesta puntata: 30 novembre 2023 (Semifinale) OGGI

Settima puntata: 7 dicembre 2023 (Finale)

