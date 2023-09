X Factor 2023: giudici, giuria, cantanti, concorrenti, conduttrice, quante puntate, durata, anticipazioni, streaming, novità, cast, date, dove vederlo, Francesca Michielin, Tv8

Parte X Factor 2023. Il talent musicale di Sky torna con una nuova edizione a partire dal 14 settembre. Tante novità e attesi ritorni per scoprire chi sarà la nuova stella della musica. La conduzione è affidata per il secondo anno consecutivo a Francesca Michielin. In giuria troviamo Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per Morgan si tratta di un ritorno a X Factor dopo nove anni, e già segnato dalle frasi omofobe dette durante un concerto. Sky ha deciso di accettare le sue scuse e l’artista devolverà metà del suo cachet ad un’associazione che promuove l’inclusione e lotta contro l’omofobia, Casa Arcobaleno, che accoglie i ragazzi che vengono rifiutati dalle proprie famiglie dopo il coming out. Ma chi sono i concorrenti, quante puntate sono previste, dove vedere X Factor 2023 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Giudici, novità, conduttrice

La conferma principale riguarda la conduttrice, che resta Francesca Michielin. In giuria una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante; Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena contemporanea, rapper, cantautore e produttore musicale che ha portato il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole, a conquistare anche il pubblico di X Factor. E a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante: il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque: un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte.

La prima tra le novità di quest’anno è l’apertura dei casting, dopo la pandemia, sono tornate le code dei ragazzi che volevano partecipare portando i loro sogni e le loro canzoni sulla scia di una grande energia; la seconda è il ritorno delle Home Visit in esterna e la terza riguarda la creazione del talento. “La missione di X Factor ritorna in questa edizione a essere quella di prendere dei diamanti grezzi per trasformarli attraverso il lavoro dei giudici e dei coach, in artisti: questo racconto è tornato a essere cruciale”.

Di seguito le parole dei giudici: “La mia regola è T’appartengo, quando butta male la canto. Ballo sempre per portare pace”. Sui talenti in gara sottolinea che “ci hanno colpito tanto e abbiamo cercato di trasmettere un segnale anche al di là della musica, insegnando loro che la responsabilità è un tema fondamentale, così come l’umiltà. Cerco gente che come me se ne freghi e porti qualcosa che può anche essere démodé, ma è vera. Non voglio un mondo di cloni”, dice Ambra.

“Ho sentito molto il cambio di linea, ricordo che, per chi non lo sapesse, a noi arrivano i ragazzi dopo una prima selezione fatta dallo staff di X Factor, io ho visto subito la ricerca di progetti che avessero bisogno di un indirizzo da prendere. Ciò comporta un lavoro più approfondito che non era mai stato fatto prima, sarà dunque un approccio diverso dai precedenti”, commenta Fedez.

“Dal mio punto di vista conta moltissimo la ricerca dei brani, è questo che a me interessa. Mi piace emozionarmi per un brano. Sulle scelte musicali abbiamo riscontrato la presenza di generi maggiormente noti come il pop, ma anche innesti di teatro canzone e musiche più sperimentali”, le parole di Dargen. “Fare musica in televisione è difficile, ma cos’è la musica oggi? È una espressione che piace a tutti e che si evolve, la canzone è bellissima ed è quella di cui ci occupiamo. Abbiamo introdotto io e Simona Ventura l’inedito ed è stata una bella trovata. La voce è un veicolo importante ma è importante anche cosa una persona ha da dire. Cuore, cervello, cultura e genuinità sono valori e non è scontato trasmetterli ai ragazzi”, aggiunge Morgan.

La competizione al tavolo sarà accesissima sin dalle Audition. E i 9mila spettatori complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché coi loro applausi più o meno assordanti, e con il loro disappunto più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

X Factor 2023: le date

Dopo le tradizionali Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di X Factor 2023.

Alle Audition ci sarà una grande varietà di generi: pop, urban, musica d’autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a ragazzi che arriveranno accompagnati da pianoforti e arpeggi di chitarra. Anche in questa edizione sono tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti, ma non mancheranno nemmeno le grandi cover con interpretazioni uniche di evergreen che faranno cantare il pubblico.

Quante puntate

Come detto X Factor 2023 comincia giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno. Si comincia con tre puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Uno ogni giovedì dal 14 settembre 2023. In chiaro su Tv8 il mercoledì dal 20 settembre. Anche in streaming e on demand su Sky Go e NOW.