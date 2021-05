Dopo dieci anni X Factor avrà un nuovo volto alla conduzione. Un cambio non da poco che in queste settimane sta impegnando i vertici di Sky, per trovare un nome all’altezza in grado di sostituire Alessandro Cattelan (senza farlo troppo rimpiangere). Lo storico presentatore del talent musicale ha infatti deciso di cambiare aria, e nel prossimo autunno debutterà in Rai con un programma dedicato ai quarantenni. Per Cattelan inoltre è in cantiere un nuovo progetto su Netflix, un docushow dal titolo Una semplice domanda.

E così continua la ricerca del nome giusto per il delicato ruolo di nuovo conduttore di X Factor. Tra i papabili, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, c’è Lodovica Comello, volto già noto al pubblico di Sky per essere ormai da anni alla guida di Italia’s Got Talent. Nelle ultime ore, al toto nomi si è aggiunto un nuovo candidato. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, tra i papabili ci sarebbe anche Nicolò De Devitiis, inviato del programma di Italia 1 Le Iene, per il quale nelle ultime settimane ha realizzato diversi scherzi ai vip, come gli ex gieffini Zenga e Petrelli.

Per Sky quello della Iena De Devitiis sarebbe un nome piuttosto nuovo e giovane, ma in fondo già rodato visto che in questi anni si è fatto le ossa nella trasmissione di Italia 1. Inoltre in passato, proprio sulla pay-tv, aveva condotto alcune trasmissioni calcistiche al fianco di Diletta Leotta come Goal Deejay. Che sia lui il prescelto? Per ora si tratta di un’indiscrezione, ma da qui a qualche settimana dovrà arrivare la decisione definitiva. Dovrebbe essere confermata in toto, invece, la giuria della scorsa edizione di X Factor, con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.