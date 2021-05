Comincia a prendere forma la nuova edizione di X Factor. Il popolare talent musicale di Sky quest’anno deve fare i conti con l’addio del suo storico conduttore, Alessandro Cattelan, che dopo dieci anni ha deciso di lasciare la trasmissione per lanciarsi in nuove avventure. E così ormai da mesi si susseguono le voci su chi sarà chiamato ad accollarsi un’eredità piuttosto pesante.

Secondo quanto riporta TvBlog, nelle ultime ore un nome si sarebbe imposto sulla concorrenza. Si tratta di Lodovica Comello, la spigliata e ironica conduttrice di Italia’s Got Talent, che sarebbe in netto vantaggio per succedere a Cattelan alla guida di X Factor. Una scelta interna al mondo Sky, dunque, come già accaduto durante la scorsa edizione, quando Cattelan fu fermato per qualche puntata dal Covid, e al suo posto venne premiata Daniela Collu, la padrona di casa dell’Hot Factor.

Tra i nomi circolati nei mesi scorsi anche quello di Marco Maccarini, ipotesi che però sembra già essere tramontata. E così ad oggi Lodovica Comello sembra la favorita numero uno. La conduttrice aveva già detto la sua durante la conferenza stampa di Igt: “È un programma che mi piace tantissimo, ne sono la prima fan. Detto questo, posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta”. Se la conduzione di X Factor 2021 sarà gioco forza una novità, al tavolo della giuria dovrebbero invece essere riconfermati Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Leggi anche: Alessandro Cattelan lascia XFactor: il problema è cosa farà da grande