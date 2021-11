X Factor 2021 Live streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, giovedì 18 novembre 2021, su Sky Uno va in onda la quarta puntata dei live di X Factor 2021. Al timone del programma Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. Tra questi solo due donne (Vale Lp e Nika Paris). Con loro 4 giudici: Emma Marrone, Mika, Hell Raton (Manuelito) e Manuel Agnelli. Per questa nuova edizione del talent è stata prevista però una grande novità: per la prima volta al mondo, addio alle consuete categorie, con la divisione dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Per i giudici, c’è stata una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro ha dovuto portare con sé ai Live almeno un solista e una band. Dove vedere la quarta puntata dei Live di X Factor 2021 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent musicale va in onda stasera, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Dalla seconda puntata dei Live non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando), ma X Factor 2021 andrà in onda ogni mercoledì in prima serata, sempre su TV8. Solo gli abbonati Sky dunque potranno seguire in diretta i Live a partire dalla seconda puntata. La finale verrà trasmessa in simulcast anche in chiaro.

X Factor 2021 Live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2021 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Al momento non è stato ufficializzato il numero esatto di puntate che andranno in onda su Sky Uno. Secondo le anticipazioni, dovrebbero essere sette. La prima giovedì 28 ottobre 2021; l’ultima – la finale – giovedì 9 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione dei Live: