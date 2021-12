X Factor 2021 Live streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Stasera, giovedì 9 dicembre 2021, su Sky Uno va in onda la settima puntata (finale) dei live di X Factor 2021. Al timone del programma Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. Tra questi solo due donne (Vale Lp e Nika Paris). Con loro 4 giudici: Emma Marrone, Mika, Hell Raton (Manuelito) e Manuel Agnelli. Per questa nuova edizione del talent è stata prevista però una grande novità: per la prima volta al mondo, addio alle consuete categorie, con la divisione dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Per i giudici, c’è stata una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro ha dovuto portare con sé ai Live almeno un solista e una band. Dove vedere la settima puntata (finale) dei Live di X Factor 2021 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent musicale va in onda stasera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

X Factor 2021 Live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2021 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Al momento non è stato ufficializzato il numero esatto di puntate che andranno in onda su Sky Uno. Secondo le anticipazioni, dovrebbero essere sette. La prima giovedì 28 ottobre 2021; l’ultima – la finale – giovedì 9 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione dei Live: