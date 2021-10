X Factor 2021 Live, location: dove si svolgono le puntate del talent

Dove si svolgono (location) le puntate dei Live di X Factor 2021? I Live Show di XF2021 si tengono presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Un teatro che, in 60 giorni di lavoro, è stato quasi totalmente smontato e riallestito per una superficie di 4000 mq di cui 600 di palco (l’equivalente di 3 campi da padel e quasi 4 da pallavolo). L’impianto scenico dispone di 3 ground support, 30 strutture in carpenteria metallica, 500 mq di Ledwall, 2 km di scenoluminoso, 1000 corpi luminosi (tutti a led). Lo studio conta 180 Canali Radio, 800 Canali Audio e 4 regie audio. E poi, intorno al teatro si sviluppa la Cittadella di X Factor 2021: quasi 5000 mq di spazi che ospitano produzione, montaggio, camerini, attrezzeria, sala ballo, sartoria e tutto ciò che è necessario alla realizzazione dei sette spettacolari Live Show. Sono 500 le persone, tra dipendenti e fornitori, che ogni giorno lavorano alla produzione del programma, di questi 60 sono gli specializzati (falegnami, fabbri, scenografi, progettisti, grafici) per la realizzazione di tutte le messe in scena. E per la Finale di X Factor 2021 torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto la location dei Live di X Factor 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione a partire da giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.