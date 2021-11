X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della terza puntata

Stasera, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la terza puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (Manuelito). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata.

Anticipazioni e ospiti

Oggi, al termine del terzo Live, assisteremo alla seconda eliminazione di questa edizione di X Factor. Dopo la prima eliminazione si torna alle Cover con le due manche classiche con 5 concorrenti ciascuna, visto che i concorrenti a quel punto saranno 10. I 4 giudici Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton dovranno preparare al meglio i cantati dei loro roster sia per l’inedito al ballottaggio che per le successive Cover assegnate. Queste le assegnazioni dei 4 giudici ai loro artisti:

Fellow – roster di Mika canta Nemesis (B. Clementine)

– roster di Mika canta Nemesis (B. Clementine) Nika Paris – roster di Mika canta Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco

– roster di Mika canta Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco Vale Lp – roster di Emma canta Stavo Pensando a te di Fabri Fibra

– roster di Emma canta Stavo Pensando a te di Fabri Fibra Le Endrigo – roster di Emma cantano Certi Uomini di Francesco Bianconi

– roster di Emma cantano Certi Uomini di Francesco Bianconi Gianmaria – roster di Emma canta Io Sto bene di CCCP Fedeli alla Linea

– roster di Emma canta Io Sto bene di CCCP Fedeli alla Linea Baltimora – roster Hell Raton canta Turning Tables di Adele

– roster Hell Raton canta Turning Tables di Adele Karakaz – roster Hell Raton cantano Feel Good Inc di Gorillaz

– roster Hell Raton cantano Feel Good Inc di Gorillaz Versailles – roster Hell Raton canta un mash-up tra Nirvana e Billie Eilish In Bloom/Six Feet Under

– roster Hell Raton canta un mash-up tra Nirvana e Billie Eilish In Bloom/Six Feet Under Bengala Fire – roster Manuel Agnelli cantano Making Plans for Nigel

– roster Manuel Agnelli cantano Mutonia – roster Manuel Agnelli cantano Sports di Viagra Boys

– roster Manuel Agnelli cantano Sports di Viagra Boys Erio – roster Manuel Agnelli canta The Greater di Lana del Rey

Ospite del terzo Live di X Factor 2021 Gazzelle in uscita con un nuovo album.

Concorrenti (cantanti) e assegnazioni

