X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della semifinale

Stasera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (Manuelito). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla semifinale.

Anticipazioni e ospiti

Per BALTIMORA, reduce dal ballottaggio contro Nika Paris, gIANMARIA, Erio, Bengala Fire e FELLOW, che ha schivato per un soffio l’eliminazione battendo Le Endrigo al primo ballottaggio del quinto Live, la resa dei conti si avvicina. I cinque talenti rimasti in gara sono pronti a sfidarsi fino all’ultima nota pur di arrivare a calcare il palco della Finale di XF2021. In attesa di conoscere chi sarà il vincitore di questa straordinaria edizione, è tempo di semifinale, dove ci aspettano tantissime sorprese e forti emozioni. I ragazzi rimasti in gara duetteranno con dei cantanti affermati. Tanti ospiti importanti quindi sul palco di X Factor 2021. Stiamo parlando di Samuele Bersani che duetterà con (gIANMARIA), Fulminacci (duetto con Baltimora), Motta (duetto con Bengala Fire), La rappresentate di Lista (duetto con Erio) e Benjamin Clementine (duetto con Fellow).

Concorrenti (cantanti) e assegnazioni

