X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quinta puntata

Stasera, giovedì 25 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (Manuelito). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quinta puntata.

Anticipazioni e ospiti

Dopo il quarto live apertosi con la fatidica “giostra” e l’uscita di scena di VERSAILLES, cui è seguita una seconda manche di cover che ci ha portato all’inatteso ballottaggio tutto in Casa Agnelli con i Mutonia (i secondi eliminati della serata) ed Erio (una nomination che ha spiazzato un po’ tutti), siamo pronti al quinto appuntamento con il talent show più amato del piccolo schermo.

La tensione sale puntata dopo puntata, come è normale che sia. Sul palco di XF ascolteremo come di consueto delle bellissime cover di grandi artisti italiani e internazionali, da Francesco De Gregori ai Radiohead, dai Coldplay a Dua Lipa passando da Antony & The Johnsons, The Kid LAROI e Justin Bieber e Blur. E a queste, si aggiungeranno i nuovi inediti che le aspiranti popstar hanno in serbo per noi. Scopri le assegnazioni dei giudici nei video in testa e in fondo a questo articolo. I 4 giudici Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton dovranno preparare al meglio i cantati dei loro roster. Ospite del quinto Live di X Factor 2021 sarà Ed Sheeran, freschissimo di nomination ai Grammy (categoria: Song of the year) per Bad Habits. Nel corso della serata, Ed Sheeran si esibirà in due momenti diversi con un set sorprendente e spettacolare creato esclusivamente per il palco di #XF2021.

Concorrenti (cantanti) e assegnazioni

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata dei Live di X Factor 2021, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Scopriamo insieme le assegnazioni con le canzoni loro affidate dai rispettivi giudici.