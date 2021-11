X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quarta puntata

Stasera, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (Manuelito). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta puntata.

Anticipazioni e ospiti

Oggi assisteremo a due eliminazioni. Mika ha spiegato che all’inizio della puntata ci sarà la Giostra: “È una presentazione di tutti gli inediti, con dei cut molto corti uno dopo l’altro. E poi alla fine della Giostra, uno eliminato secco”. La seconda eliminazione arriverà dopo la manche delle cover. I 4 giudici Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton dovranno preparare al meglio i cantati dei loro roster. Ospiti del quarto Live di X Factor 2021 Young Miles, J. Lord e Shari che canteranno il nuovo singolo Testamento (La resa dei conti). Eredità delle strade partenopee, è il brano che accompagna l’attesissima uscita della quinta stagione della serie cult Gomorra.

Concorrenti (cantanti) e assegnazioni

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata dei Live di X Factor 2021, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Scopriamo insieme le assegnazioni con le canzoni loro affidate dai rispettivi giudici.