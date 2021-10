X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della prima puntata

Stasera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Anticipazioni e ospiti

Dopo sei puntate nelle quali i 4 giudici di X Factor 2021 hanno lavorato per selezionare i componenti delle loro squadre, il talent di Sky entra nel vivo. Questo anno niete categorie. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika hanno scelto in assoluta libertà. Senza, cioè la costrizione di dover stare entro determinati criteri. Stasera i 12 concorrenti in gara, durante il primo live, presenteranno un loro inedito. “Un vero e proprio manifesto del loro progetto artistico”, dicono da Sky. Riserbo assoluto sui brani. Ma le 12 tracce saranno disponibili nell’album X Factor Mixtape Vol. 2 (Sony Music Italy), che sarà pubblicato nella notte appena terminato il primo Live. La grande ospite nel primo live sarà Carmen Consoli in tour promozionale su radio e tv per il nuovo album Volevo fare la rockstar. Duetto in apertura di serata con i ragazzi in gara? Vedremo…

Concorrenti (cantanti)

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dei Live di X Factor 2021, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Eccoli divisi per squadre:

La squadra di Hell Raton

Karakaz , band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers

, band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers Versailles , che ha portato l’inedito “Patico”

, che ha portato l’inedito “Patico” Edoardo Spinsante, che ha interpretato “La ballata della moda” di Luigi Tenco

La squadra di Mika

Fellow , che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine

, che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine Westfalia , band che si è esibita con l’inedito “My new mouse”

, band che si è esibita con l’inedito “My new mouse” Nika Paris, che ha interpretato “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg

La squadra di Manuel Agnelli

Bengala Fire , band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd

, band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd Mutonia , band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads

, band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads Erio, che ha interpretato “Please please please let me get what I want” dei The Smiths e che a oggi è fra i favoriti assoluti per la vittoria finale del talent

La squadra di Emma