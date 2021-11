X Factor 2021: chi è Chiello, ospite del secondo Live di oggi, 4 novembre: età, vero nome, canzoni, rapper, Quanto ti vorrei, Instagram, vita privata

Chi è Chiello, ospite del secondo Live di X Factor 2021 di oggi, 4 novembre? Si tratta di un giovane cantante tra quelli maggiormente in ascesa oggi. Un nome però poco noto al grande pubblico, per cui molti fan del talent musicale di Sky si stanno chiedendo chi è Chiello, super ospite di oggi. Scopriamo insieme la sua carriera, le canzoni, l’età, Instagram e la vita privata.

Chiello è lo pseudonimo di Rocco Modello, 22enne di Potenza, considerato uno dei rapper e dei cantanti più in voga del momento. Classe 1999, è il super ospite del secondo Live di X Factor 2021 del 4 novembre 2021, quando i 12 concorrenti si esibiranno con le cover, e al termine della puntata ci sarà la prima eliminazione di questa edizione.

All’attivo ha soltanto un album da solista, uscito due settimane fa: “Oceano paradiso” ha debuttato al terzo posto della classifica Fimi, subito dietro due giganti delle vendite come Salmo e Blanco, ma davanti al nuovo disco dei Coldplay. È il nuovo idolo della GenZ. A settembre di quest’anno Chiello ha realizzato il brano che lo ha reso più popolare, Quanto ti vorrei, una hit che spopola in radio e su TikTok. Il pezzo ha anticipato il suo primo disco da solista, Oceano Paradiso.

Prima di intraprendere questa brillante carriera solista, il rapper aveva messo su la band FSK Satellite che ebbe un buon successo con l’album Zingaro in cui spiccano i due brani Flexioni, primo singolo in assoluto, e FSK Trapshit. Nell’ultimo periodo per lui è arrivato un feat con Rkomi, “Cancelli di mezzanotte” (12 milioni di stream), il primo album da solista e ora pure la consacrazione a X Factor.

Vita privata

Chiello FSK è molto riservato riguardo alla propria vita privata, non sappiamo quindi se ha una fidanzata o meno. Secondo alcuni rumors non confermati potrebbe aver avuto una love story con l’influencer Christina Bertevello. Su Instagram Chiello Fsk è seguito da circa 330mila persone.

Quanto ti vorrei testo

Vediamo adesso il testo del suo brano più famoso, Quanto ti vorrei.

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Okay tutto, se mi stai così vicina non potrò resisterti

In una notte aspra il mio cuore scintilla

Sul porto a Corralejo ti eri fatta così bella

Quanto ti vorrei se solo non fossi così

Ti ho dato tutto ciò che ho

Ma tu non vuoi soltanto me, me, me, me

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Io non capisco cosa vuoi

Dici che mi ami e poi respiri via, ah-ah

Saresti mia se brillassi solo per me

Me, me, me, me

Ma perché non ti accetto così come sei?

Forse non sono all’altezza

Oppure tu non sei fatta per starmi vicino

Eppure soffro quando vai via

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?