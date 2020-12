X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, su Sky Uno e Now Tv alle ore 21,15 va in onda la finale di X Factor 2020. Il momento più atteso, al termine di un lungo percorso, che decreterà il vincitore di questa edizione. I finalisti sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Ma dove è possibile vedere la finale di X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale dei LIVE della nuova stagione di X Factor va in onda oggi, 10 dicembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. In occasione della finale infatti tutti potranno seguire in diretta e in chiaro la puntata su Tv8, al canale 8 del digitale terrestre. Insomma, perdersi la finale di X Factor 2020 è impossibile.

X Factor 2020 in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire i LIVE e la finale di stasera anche in streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la finale di X Factor 2020, ma quante puntate sono previste? Di seguito la programmazione Sky:

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata (homevisit): giovedì 22 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020 TRASMESSA

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020 TRASMESSA

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020 TRASMESSA

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020 TRASMESSA

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020 TRASMESSA

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020 TRASMESSA

Finale (live): giovedì 10 dicembre 2020 OGGI

