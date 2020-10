X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dei Bootcamp live

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno e NowTv va in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020. Dopo aver assistito alle scelte di Mika ed Hell Raton, stasera è il turno di Emma Marrone (per gli Under Uomini) e Manuel Agnelli (per i Gruppi). Torna l’avvincente prova delle cinque sedie. Quali concorrenti passeranno all’ultimo step prima dei Live? La regola è sempre la stessa: una volta assegnate tutte e cinque le sedie, per il giudice al banco di prova sarà inevitabile lo “switch”. Ma dove è possibile vedere X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda e ultima puntata dei Bootcamp della nuova stagione di X Factor va in onda oggi, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. Le puntate di X Factor 2020 andranno in onda anche in chiaro, gratis, ma in differita su Tv8: l’appuntamento con i Bootcamp è quindi per domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 21,30.

X Factor 2020 in live streaming

Non solo tv. La quinta puntata di X Factor 2020 può essere seguita anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming, ma quali sono le anticipazioni della puntata di stasera? Nella seconda puntata dei Bootcamp di stasera, 15 ottobre, andranno a comporre la loro squadra i giudici Emma Marrone e Manuel Agnelli. Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno le scelte del giudice protagonista del Bootcamp, seduti comodi nella saletta accanto allo studio, a volte condividendo le scelte, altre in aperto dissenso. Con questa puntata, le squadre iniziano così a prendere forma in attesa della Last Call: un’ultima chiamata per essere tra i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020. Dal 29 ottobre cominceranno gli attesissimi Live, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura contingentata.

