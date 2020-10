X Factor 2020 Bootcamp seconda puntata, le scelte di Emma Marrone e Manuel Agnelli: anticipazioni

Questa sera, giovedì 15 ottobre, tornano i Bootcamp di X Factor 2020 con il secondo e ultimo appuntamento: prosegue il momento spettacolare e tanto temuto dai concorrenti con la sfida delle cinque sedie. Dopo aver scoperto la scorsa settimana i concorrenti scelti da Mika ed Hell Raton, oggi tocca ad Emma Marrone e Manuel Agnelli formare le proprie squadre. Quali cantanti supereranno la prova delle sedie proseguendo il loro sogno verso i Live? Lo scopriremo stasera, 15 ottobre, dalle 21.15 su Sky Uno.

Anticipazioni

Seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor, lo show musicale di Sky condotto da Alessandro Cattelan. Dopo Mika ed Hell Raton che hanno selezionato i concorrenti delle rispettive categorie, gli Over e le Under Donne, adesso tocca a Manuel Agnelli ed Emma Marrone. Il gioco è quello avvincente delle cinque sedie. Una volta che il giudice le avrà assegnate tutte, sarà inevitabile lo “switch” per lasciare spazio ad un altro cantante. Ricordiamo che a Manuel sono stati assegnati i Gruppi e ad Emma gli Under Uomini.

Gli artisti dovranno convincere in ogni modo i rispettivi giudici, dopo quanto già mostrato alle Audizioni. Anche i cantanti che inizialmente occupano una sedia, non possono dirsi sicuri del loro posto. Fino all’ultimo infatti il giudice può cambiare il proprio quintetto attraverso lo switch, facendo alzare un concorrente già seduto. L’obiettivo è quello di creare una squadra forte, equilibrata ed eterogenea, che possa vincere questo X Factor 2020.

Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno le decisioni del giudice protagonista del Bootcamp, seduti nella saletta accanto allo studio, a volte condividendo le scelte, altre in aperto dissenso. Con questa puntata, le squadre iniziano così a prendere forma in attesa della Last Call: un’ultima chiamata per essere tra i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020.

X Factor 2020 Bootcamp, diretta tv e streaming

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Leggi anche: La nuova stagione di X Factor è un disastro

Potrebbero interessarti Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata, 15 ottobre Doc – Nelle tue mani: tutti gli episodi della serie tv Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1