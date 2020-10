X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata delle audizioni

Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno e NowTv va in onda la terza puntata di X Factor 2020, con l’ultimo appuntamento con le audizioni. Un’edizione – realizzata in tutte le sue fasi nel pieno rispetto delle norme previste per l’emergenza Coronavirus – totalmente diversa dalle precedenti, con l’assenza del pubblico. Per la nuova giuria – composta da Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, detto Manuelito – ultima tranche di selezioni degli aspiranti concorrenti, in attesa di trovare il nuovo talento della musica italiana. Per passare alle fasi successive, i cantanti devono ottenere almeno tre sì da parte dei giudici. Ma dove è possibile vedere X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Sky Uno? Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La terza e ultima puntata delle audizioni della nuova stagione di X Factor va in onda oggi, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. Le puntate di X Factor 2020 andranno in onda anche in chiaro, gratis, ma in differita su Tv8: l’appuntamento con la terza puntata è quindi per domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 21,30.

X Factor 2020 in live streaming

Non solo tv. La terza puntata di X Factor 2020 può essere seguita anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

Location

Abbiamo visto dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming, ma dove sono state girate le audizioni del programma? Le audizioni, vista l’emergenza Covid, si sono tenute in uno studio completamente rinnovato, con una scenografia urban e più essenziale, rigorosa e piena di energia: lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d’Europa. In questo contesto inedito, con riprese anche in esterno, in luoghi simbolici della Capitale, i giudici hanno ascoltato i giovani artisti in audizioni che sono diventate delle vere “one-to-one”, quasi degli “incontri privati”. L’assenza del pubblico ha favorito, così, il ritorno alla dimensione più intima, un viaggio per liberare l’emozione più profonda: “Back to music”. L’8 e il 15 ottobre torna l’appuntamento con i Bootcamp. Dal 29 ottobre cominceranno gli attesissimi Live, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura contingentata.

