X Factor 2020, le anticipazioni della terza puntata delle audizioni di stasera

Torna questa sera, giovedì 1 ottobre, X Factor 2020, il talent musicale di Sky giunto alla terza puntata delle audizioni, la fase durante la quale gli aspiranti concorrenti di questa nuova edizione vengono valutati dai giudici. Per passare alle fasi successive servono almeno tre sì. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata di X Factor 2020? Scopriamolo insieme. Appuntamento stasera su Sky Uno dalle 21.15.

Anticipazioni

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika sono i giudici di questa edizione 2020 di X Factor. Alla conduzione confermato Alessandro Cattelan. Per gli aspiranti concorrenti stasera c’è l’ultima opportunità per realizzare il loro sogno, con la terza puntata delle Audizioni. Davanti ai giudici, i cantanti dovranno dimostrare il loro talento e conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva, quella dei Bootcamp, che vedremo da giovedì prossimo, 8 ottobre.

Anche per i quattro giudici di X Factor 2020 si tratta dell’ultima occasione per lavorare insieme, in un unico team: la prossima settimana, infatti, ognuno di loro conoscerà la categoria che gli è stata affidata per questa edizione e da allora sarà impegnato a costruire la propria squadra. Nella puntata di oggi, 1 ottobre, assisteremo dunque all’ultima tornata di artisti che si esibiranno nelle audizioni per provare a convincere la giuria e accedere così ai Bootcamp. L’attesa per i ragazzi è anche un momento per fare i conti con la propria ansia, per ascoltare le performance dei colleghi, riconoscerne il talento, apprezzarlo e incoraggiarlo. Per alcuni di loro l’incontro con la giuria fa più paura dell’esibizione stessa.

Alessandro Cattelan li accoglierà nel backstage, chiacchiererà con loro e farà il tifo per quelli più talentuosi. Come di consueto, anche in quest’ultima puntata della audizioni assisteremo a esibizioni molto diverse tra loro: si passa dal brit pop all’indie rock, alla musica elettronica, al rap, al raggaeton al pop. Ci sono storie e performance che sorprendono, che commuovono, ma anche quelle che deludono. Timbri di voce particolari ed esibizioni disarmanti, interpreti che sembrano duri ma poi dimostrano un lato fragile inatteso. E c’è anche chi, dopo anni, decide di tornare sul palco del talent avendo fatto tesoro dei consigli dei giudici. Insomma, X Factor entra nel vivo. L’8 e il 15 ottobre ci saranno i Bootcamp. Dal 29 ottobre cominceranno gli attesissimi Live, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura contingentata.

X Factor 2020 anticipazioni, diretta tv e streaming

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

