X Factor 2020, eliminati terza puntata: chi è stato eliminato oggi, 12 novembre

Quali concorrenti sono stati eliminati oggi, giovedì 12 novembre 2020, al termine della terza puntata dei LIVE di X Factor 2020? Al termine della puntata sono andati al ballottaggio…. notizia in aggiornamento… e ad avere la paggio è stato… notizia in aggiornamento…. Ricapitolando, quindi, il concorrente eliminato durante la terza puntata dei Live di X Factor 2020 è stato:

notizia in aggiornamento…

Come si vota

Abbiamo visto l’eliminato della terza puntata dei LIVE di X Factor 2020 andata in onda oggi – 12 novembre 2020 – (o ieri, se leggete in ridardo), ma come si vota? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

X Factor 2020: i concorrenti eliminati e in gara

Quali sono i concorrenti di X Factor 2020? Eccoli divisi per squadre:

UNDER UOMINI (giudice Emma):

Santi

Blue Phelix

Blind

UNDER DONNE (giudice Hell Raton):

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

OVER (giudice Mika):

Eda Marì

Vergo

N.A.I.P.

GRUPPI (giudice Manuel Agnelli):

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba

I Melancholia

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati della terza puntata dei LIVE di X Factor 2020, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

