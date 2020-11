X Factor 2020, Daniela Collu conduce il secondo Live

Adesso è ufficiale. Daniela Collu sostituirà Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor 2020, con il secondo Live in programma giovedì 5 novembre dalle 21.15. Si tratta di una prima volta storica per il talent musicale di Sky. Una scelta obbligata a causa della positività al Covid del conduttore, che lo costringe a stare a casa in isolamento.

Daniela Collu d’altronde è già alla guida di Hot Factor, l’appendice alla fine di ogni Live con i commenti a caldo da parte dei giudici sulla puntata. La conduttrice già da qualche anno fa parte della famiglia di X Factor, avendo condotto in passato lo StraFactor. Voce di RTL 102.5, radio partner del talent, spetterà dunque a lei tenere le fila del secondo Live, in programma giovedì 5 novembre.

La puntata si aprirà con il ballottaggio tra Eda Marì e l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato in questi giorni sulle piattaforme digitali tra gli inediti presentati durante la prima puntata. Scopriremo quindi subito il primo eliminato di questa edizione. Con Alessandro Cattelan che seguirà per la prima volta lo show da casa, in attesa di negativizzarsi e tornare al timone di X Factor 2020.

