X Factor 2020: come si vota e regolamento della finale

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, su Sky Uno e Tv8 va in onda la finale di X Factor 2020. I finalisti di questa edizione sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Chi sarà il vincitore? I quattro concorrenti giunti a quest’ultimo appuntamento si sfideranno sul palco della SKY WIFI ARENA. Sarà il pubblico a giudicare i vari concorrenti e a decretare il vincitore. Come si vota per i concorrenti di X Factor 2020? Il voto durante la finale sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana. Ovviamente le varie sessioni di voto saranno aperte e chiuse dal conduttore. Siete pronti a votare il vostro cantante preferito?

Regolamento finale

La finale di X Factor 2020, stando alle anticipazioni, è composta da tre manche. La prima con i duetti, la seconda con i best of e l’ultima dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno – nella terza e decisiva manche – per la vittoria. Inoltre quest’anno per la prima volta nella manche duetti ciascun artista si esibirà con il proprio giudice.

