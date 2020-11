X Factor 2020, Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Chi lo sostituirà?

Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore con un toccante post pubblicato su Instagram. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica Sauer (la moglie, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli (le figlie,ndr) mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Un problema per la produzione di X Factor, il talent musicale giunto la scorsa settimana all’attesissimo appuntamento con i Live. Giovedì, 5 novembre, è in programma la seconda puntata. Chi sarà il conduttore? Sono al momento in campo diverse ipotesi, qualora Cattelan non fosse in grado di recuperare e dovrà rimanere a casa per qualche altro giorno, in attesa di negativizzarsi.

Un primo scenario vede lo storico conduttore di X Factor guidare il talent direttamente da casa sua, come fatto la scorsa settimana da Carlo Conti con Tale e Quale Show. Altre ipotesi contemplano invece il momentaneo passaggio di testimone ad altri presentatori. In questo caso i nomi più quotati sono quelli di Lodovica Comello, padrona di casa di “Italia’s Got Talent” ma anche Enrico Papi, volto di punta di Tv8, che ha sostituito proprio la Comello durante la sua maternità. Da non scartare l’opzione Daniela Collu, alla guida di Hot Factor, in onda subito dopo il programma, con i commenti a caldo sulla puntata, o quella di Alessio Viola, giornalista di Sky TG24 e conduttore di Ogni mattina su Tv8.

Ultima chance quella di una sorta di autogestione da parte dei quattro giudici, con Emma Marrone che in alcuni momenti prenderebbe in mano le redini, forte dei tanti anni di esperienza televisiva maturata con Amici.

