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Wonder Woman: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Antonio Scali
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Wonder Woman: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 20 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Wonder Woman, film del 2017 diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il quarto film del DC Extended Universe. Del cast fanno parte anche Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Parigi, Diana Prince riceve da Bruce Wayne la foto originale di cui Lex Luthor aveva una copia digitale; nel biglietto egli chiede se un giorno gli racconterà la storia dietro alla foto. Nell’antichità Zeus creò l’uomo affinché rispettasse e pregasse gli dei; però Ares, figlio di Zeus e dio della guerra, instillò sentimenti negativi nell’umanità, che avviarono conflitti e divisioni tra i popoli; per rimediare Zeus creò le Amazzoni, donne capaci di combattere ma anche di vivere pacificamente, e le mandò presso l’umanità per insegnare la pace e l’armonia. Ares fu talmente furioso che uccise gli altri dei. Zeus, rimasto solo, sconfisse alla fine il figlio ribelle, ma non poté ucciderlo; così lasciò alle Amazzoni due doni prima di morire: l’isola di Themyscira, dove le donne guerriere vivono in pace nascoste dal mondo, e un’arma capace di uccidere Ares se e quando fosse mai tornato.

Tempo dopo la piccola principessa Diana, figlia della regina Ippolita, sovrana delle Amazzoni, vive con le sue sorelle su Themyscira, desiderando ardentemente di diventare forte come loro, ma la madre rifiuta costantemente di assecondare i desideri della bambina, che viene addestrata di nascosto da Antiope, sorella di Ippolita e condottiera dell’esercito. Diventata adulta, un giorno Diana assiste all’ammaraggio del capitano Steve Trevor, salvandolo. Un gruppo di soldati tedeschi sbarca alla sua ricerca, ingaggiando battaglia con le Amazzoni che li respingono, seppure a costo di parecchie perdite tra cui la stessa Antiope, che in punto di morte esorta Diana a seguire il destino delle Amazzoni e uccidere Ares.

Wonder Woman: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wonder Woman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman
  • Chris Pine: Steve Trevor
  • David Thewlis: Ares / Sir Patrick Morgan
  • Danny Huston: Generale Erich Ludendorff
  • Elena Anaya: Isabel Maru / Dottor Poison
  • Connie Nielsen: Regina Ippolita
  • Robin Wright: Generale Antiope
  • Lucy Davis: Etta Candy
  • Saïd Taghmaoui: Sameer
  • Ewen Bremner: Charlie
  • Steffan Rhodri: Darnell
  • Eugene Brave Rock: Il Capo
  • Lisa Loven Kongsli: Menalippe
  • Mounir Echchaoui: Soldier

Streaming e tv

Dove vedere Wonder Woman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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