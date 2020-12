Wonder streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Wonder, film del 2017 diretto da Stephen Chbosky con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ma dove vedere Wonder in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 10 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Wonder streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlaty.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, lo si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. Insomma, perderselo sarà veramente difficile.

Spin-off

Nell’ottobre 2020 la LionsGate ha annunciato lo spin-off del film Wonder: sarà basato sul romanzo del 2014 A Wonder Story – Il libro di Julian, scritto sempre da R. J. Palacio, sarà sceneggiato da Mark Bomback e prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman insieme allo scrittore Palacio. Ancora mistero sulla data di uscita.

