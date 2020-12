Wonder: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Wonder, film del 2017 diretto da Stephen Chbosky con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

August “Auggie” Pullman è un bambino di 10 anni con una malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini, e gli fanno visitare la Beecher Prep School. Il preside, il signor Tushman, delega a tre studenti di nome Julian, Jack e Charlotte il compito di fargli visitare la scuola. Mentre Jack si rivela amichevole, Julian sin da subito si dimostra prepotente, mentre Charlotte parla solo di se stessa e delle sue aspirazioni. Una volta a scuola Auggie si rivela un buon alunno, ma trascorre le giornate da solo, e persino durante la pausa pranzo, mentre tutti i tavoli sono affollati, al suo tavolo non si siede nessuno. Ad un certo punto Jack decide però di avvicinarsi a lui, e i due stringono un legame di amicizia…

Wonder: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wonder, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julia Roberts: Isabel Pullman

Owen Wilson: Nate Pullman

Jacob Tremblay: August ‘Auggie’ Pullman

Izabela Vidovic: Olivia ‘Via’ Pullman

Mandy Patinkin: preside Tushman

Daveed Diggs: prof. Browne

Sônia Braga: sig.ra Russo

Danielle Rose Russell: Miranda

Nadji Jeter: Justin

Noah Jupe: Jack Will

Bryce Gheisar: Julian Albans

Millie Davis: Summer

Elle McKinnon: Charlotte

Ali Liebert: sig.ra Petosa

James Hughes: Henry

Ty Consiglio: Amos

Kyle Harrison Breitkopf: Miles

Crystal Lowe: Sarah Albans

Spin-off

Nell’ottobre 2020 la LionsGate ha annunciato lo spin-off del film Wonder: sarà basato sul romanzo del 2014 A Wonder Story – Il libro di Julian, scritto sempre da R. J. Palacio, sarà sceneggiato da Mark Bomback e prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman insieme allo scrittore Palacio. Ancora mistero sulla data di uscita.

Streaming e tv

Dove vedere Wonder in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 10 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlaty.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, lo si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

