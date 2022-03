Vostro onore: il cast (attori) della fiction in onda su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Vostro onore, la fiction in onda su Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25? Nel cast ci sono tanti attori italiani di primo livello come Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Remo Girone, Francesco Colella e Camilla Semino Favro. Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli/personaggi:

Stefano Accorsi che è Vittorio Pagani

Barbara Ronchi che è Sara Vichi

Francesco Colella che è Paolo Danti

Matteo Oscar Giuggioli che è Matteo Pagani

Camilla Semino Favro che è Ludovica Renda

Gabriele Falsetta che è Filippo Grava

Betti Pedrazzi che è Anita Riva

Leonardo Capuano che è Salvatore Berto

Francesca Cavallin che è Linda Canovi

Isabella Mottinelli che è Camilla Danti

Pauline Fanton che è Chiara Rossi

Francesco Buttironi che è Dario Rovati

Riccardo Vicardi che è Nino Grava

Roberto Oliveri che è Carlos Alvarez

Simon Rizzoni che è Miguel Silva

Francesca Beggio che è Maddalena Grava

Cristina Pasino che è Anna Sormani

Jacopo Maria Bicocchi che è Mirko Orlando

Remo Girone che è Federico Masieri

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Vostro onore, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione hd – del digitale terrestre). Sarà possibile vederla (o rivederla) anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette appunto di vedere o rivedere tutti i prodotti Rai via internet da pc, tablet e smartphone.