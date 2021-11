“Vogliono tappare la bocca a Report”: parla Sigfrido Ranucci

"Qualcuno vorrebbe vederci chiusi. Ci provano con le querele, ma poi perdono sempre. Oppure con dossier falsi, come quello di Nobili sul caso Renzi-007". Sul nuovo numero del nostro settimanale (in edicola da venerdì 19 novembre) Luca Telese intervista il conduttore di Report

Sigfrido, raccontami la ricetta segreta di Report.

“Vuoi davvero saperlo?”.

Certo.

“È meno avventurosa di come si immagina”.

Perché?

“Il mio primo lavoro è quello di… capo dell’ufficio legale della trasmissione”.

Scherzi?

“Neanche un po’. Guarda: il postino, che ha appena suonato, porta due nuovi atti giudiziari”.

Una coincidenza?

“Mica tanto: ho ricevuto 175 tra cause civili e querele: 115 milioni di euro di richieste danni”.

E le segui tu, personalmente?

“Certo. Sono un tentativo di intimidirci e imbavagliarci: logico che mi ci dedichi anima e corpo”.

E riescono a intimidirvi?

(Sorriso). “Per nulla”.

Ma non siete “coperti” dalla Rai?

“Per le spese legali. Ma se perdiamo, per dolo o negligenza, la Rai si rivale su di noi”.

Perché siamo arrivati a questo?

(Sospiro). "Chi vuole impedirci di raccontare le verità più scomode, i conflitti di interesse, le speculazioni, usa i tribunali come

