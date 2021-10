Voglio essere un mago non va in onda: perché, il motivo

Perché Voglio essere un mago non va in onda stasera? Ve lo diciamo subito: il programma, visti i bassi ascolti registrati nelle prime tre puntate, è stato spostato dalla prima serata del martedì al pomeriggio con cadenza quasi giornaliera. La programmazione è quindi stata stravolta con puntate più corte e pomeridiane. Vediamola insieme (attenzione: potrebbero esserci ulteriori modifiche):

Prima puntata: martedì 21 settembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 11 ottobre 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: mercoledì 13 ottobre 2021

Sesta puntata: giovedì 14 ottobre 2021

Settima puntata: martedì 19 ottobre 2021

Ottava puntata: mercoledì 20 ottobre 2021

Nona puntata: giovedì 21 ottobre 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Voglio essere un mago non va in onda, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda alle ore 17 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.