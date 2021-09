Voglio essere un mago: le location, dove è stato girato il reality

Dove è stato girato (location) Voglio essere un mago, il reality show in onda su Rai 2 dal 21 settembre 2021 alle ore 21,20? A fare da scenario al reality show il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Ogni casata avrà la sua stanza arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci saranno però molti spazi comuni come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti. Per riposarsi a fine giornata ci sarà il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita notturna è seguita costantemente. A tutto questo si aggiunge la stanza dei desideri, il luogo in cui gli apprendisti confessano ad uno specchio magico richieste e sogni con la speranza che siano esauditi.

Streaming e tv

Dove vedere Voglio essere un mago in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.