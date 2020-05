Vivi e lascia vivere ultima puntata: anticipazioni, trama, cast

Questa sera, giovedì 28 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Vivi e lascia vivere, la serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni sulla trama dell’ultima puntata di Vivi e lascia vivere? Di seguito tutte le info.

Nell’episodio numero undici (il penultimo) vedremo i protagonisti a poche ore dal drammatico incidente automobilistico di cui è rimasto vittima Giovanni nella puntata precedente. Il ragazzo è stato investito e ora rischia la vita in un letto di ospedale… Intanto Toni, nonostante sia ricercato per omicidio, sarà al fianco della famiglia. Ovviamente, Laura e le figlie si ritroveranno al capezzale di Giovanni nella speranza che un simile evento possa riconciliarle una volta per tutte. Ma le brutte sorprese sono dietro l’angolo…

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Vivi e lascia vivere Laura riceverà le minacce di un misterioso ricattatore che farà leva sui suoi segreti per il proprio interesse. Intanto, Renato prenderà la difficile decisione di allontanarsi ancora dalla famiglia. Ma farlo non sarà affatto semplice…

COSA È SUCCESSO IN TUTTE LE PUNTATE DI VIVI E LASCIA VIVERE

Il cast

Qual è il cast di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1? Protagonista della serie tv è Elena Sofia Ricci. Per la prima volta la famosa attrice è stata sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona – le parole di Elena Sofia Ricci -. Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”. Al loro fianco tanti altri attori: Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. Nel cast di Vivi e lascia vivere anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

