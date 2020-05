Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella quinta puntata (riassunto)

Cosa è successo nella sesta e ultima puntata di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1 oggi, 28 maggio 2020, come è finita (il finale)? Questa sera su Rai 1 è andata in scena l’atto finale della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che racconta la risalita dal baratro di Laura, una donna forte e determinata che ha visto la sua vita sconvolta. Ma cosa è successo (riassunto) nella sesta e ultima puntata di Vivi e lascia vivere?

Nell’episodio numero undici (il penultimo) abbiami visto i protagonisti a poche ore dal drammatico incidente automobilistico di cui è rimasto vittima Giovanni nella puntata precedente. Il ragazzo è stato investito e ora rischia la vita in un letto di ospedale. Intanto Toni, nonostante sia ricercato per omicidio, non ha minimamente avuto intenzione di restare nuovamente lontano dalla famiglia e si è precipitato dal ragazzo per assisterlo. Ovviamente, Laura e le figlie si sono ritrovate al capezzale di Giovanni nella speranza che un simile evento possa riconciliarle una volta per tutte. Ma attenti alle brutte sorprese…

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Vivi e lascia vivere Laura ha ricevuto le minacce di un misterioso ricattatore che ha fatto leva sui suoi segreti per il proprio interesse. Intanto, Renato ha preso la difficile decisione di allontanarsi ancora dalla famiglia. Ma dare una notizia del genere alle figlie e alla moglie che lo hanno appena ritrovato non si rivelato affatto facile…

COSA È SUCCESSO IN TUTTE LE PUNTATE DI VIVI E LASCIA VIVERE

Ci sarà una seconda stagione?

Abbiamo visto cosa è successo nell’ultima puntata di Vivi e lascia vivere e come è finita, ma è prevista una seconda stagione? Come detto, la serie tv con Elena Sofia Ricci è finita oggi, giovedì 28 maggio 2020, con la messa in onda degli ultimi due episodi. Seconda stagione? Salvo colpi di scena la serie tv Vivi e lascia vivere, visti anche gli ottimi ascolti, dovrebbe proseguire con una seconda stagione. Al momento però, vista anche l’emergenza Coronavirus, non ci sono certezze su quando verranno iniziate le riprese. Però la macchina sarebbe già in movimento…

Potrebbero interessarti Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast completo del film Morte sulla scogliera: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Air Force One: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3